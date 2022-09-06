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إقتصاد
نسبة ارتفاع اسعار الغاز في اوروبا تخطت الـ30%
Lebanon 24
06-09-2022
|
12:00
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ارتفع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 30٪ في بورصة ICE للعقود الآجلة إلى نحو 2900$ بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وارتفع سعر الغاز في بورصة ICE للعقود الآجلة إلى 2855 دولارا لكل ألف متر مكعب منذ بداية التداول اليوم الاثنين، بينما أغلق التداول يوم الجمعة عند 2213 دولارا.
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وأعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.
واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية."إنترفاكس"
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