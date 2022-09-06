Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يغرم "انستغرام" 405 ملايين يورو.. والسبب؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 01:02
A-
A+
Doc-P-987849-637980489041608469.jpg
Doc-P-987849-637980489041608469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، أنها فرضت باسم الاتحاد الأوروبي على "انستغرام" غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو، بسبب عدم حماية بيانات القاصرين كما ينبغي.

 
Advertisement
 

وأمس الاثنين، قال متحدث باسم الهيئة الناظمة: "لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستنشر الأسبوع المقبل".

 
 

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.

 
 

وتتولى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع "فيسبوك"، نظرا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

 

وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقا لتحديد ما إذا كانت "انستغرام" قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاما فما فوق فتح حساب.

 
 

وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصا لجهة إمكانية أن يبدل المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة.

 
 

 ويتطلب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتصال بهم عامة، مما يعني أنها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:12 | 2022-09-06
05:00 | 2022-09-06
02:30 | 2022-09-06
02:00 | 2022-09-06
23:30 | 2022-09-05
15:54 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website