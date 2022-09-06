سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 35150 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 35500 - 35600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.