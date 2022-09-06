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إقتصاد
سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
06-09-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 35150 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 35500 - 35600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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