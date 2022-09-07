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إقتصاد

اتفاق حول الغاز بين روسيا والصين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:00
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اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية وشركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان، وفقا لما ذكرته الشركة الروسية.
وجاء في منشور نشرته "غازبروم" الروسية اليوم في صفحتها في تطبيق "تليغرام" اليوم الثلاثاء: "بحث أليكسي ميللر (رئيس شركة "غازبروم") ورئيس مجلس إدارة CNPC مجموعة واسعة من مجالات التعاون بين الشركتين.. وتم توقيع اتفاقيات إضافية لاتفاقية شراء وبيع الغاز طويلة الأجل عبر "المسار الشرقي" - أنبوب الغاز "قوة سيبيريا"، حيث تم الاتفاق على تحويل مدفوعات الغاز (الروسي) إلى الصين إلى العملات الوطنية الروبل واليوان".
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واعتبر ميللر أن آلية الدفع الجديدة بأنها حل مفيد وموثوق ومفيد للطرفين، وسيؤدي إلى تبسيط عمليات التسويات التجارية وإعطاء دفعة لتنمية اقتصادات روسيا والصين.

كذلك أشار رئيس شركة "غازبروم" إلى أن الخطوة ستصبح نموذجا تحتذي بها الشركات الأخرى.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وفي مطلع فبراير 2022، وقعت "غازبروم" عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد "قوة سيبيريا-2" (مشروع مخطط لإطلاقه) عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا." برايم"


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