"قمة العشرين"... هكذا ستتحدى روسيا الغرب

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قالت سفيرة روسيا في إندونيسيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في بالي في وقت لاحق من هذا العام.وذكرت السفيرة ليودميلا فوروبييفا خلال إفادة صحافية اليوم الأربعاء في جاكرتا، إن تواجد الرئيس الروسي في منتجع بالي في نوفمبر سيعتمد على حالة الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الوضع في البلاد لجهة وباء كوفيد-19 والمسائل الأمنية، وفق ما نقلته "بلومبرغ".وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال في وقت سابق، إن بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ سيحضران القمة. "العربية"