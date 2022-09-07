إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباح اليوم، ما بين 35100 - 35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.