للمرة الأولى منذ أزمة أوكرانيا.. خام برنت يهبط لما دون 90 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في شباط الماضي، ليصل خام برنت إلى 89.06 دولارا للبرميل.

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كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4.22 بالمئة، لتصل إلى 83.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول الماضي.

وكانت أسعار النفط قد بدأت اليوم على تراجع، إلا أنها عكست اتجاهها بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أكد فيها أن موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط، إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية.