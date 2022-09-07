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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
07-09-2022
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته والتي تتراوح ما بين 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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