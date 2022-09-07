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إقتصاد
"وضع سقف لسعر الغاز"... كيف قيّم بوتين هذه الخطوة؟
Lebanon 24
07-09-2022
|
23:35
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا قرار ليس له آفاق، وأشار إلى أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.
وقال بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن "الأوروبين بعد ارتفاع أسعار الغاز يفكرون في كيفية معالجة المسألة، إلا أن الحد من السعر بواسطة قرارات إدارية ليس إلا هراء آخر سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسعار في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا".
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وأكد أنه لا يمكن حل المسائل في مجال الاقتصاد والتجارة العالمية بالوسائل الإدارية ومحاولات الحد من سعر الغاز لن تؤدي إلا إلى زيادة جديدة في تكلفته.
وعن أسباب أزمة الغاز في أوروبا، شدد الرئيس الروسي على أن الوضع مع الغاز في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل خبرائها ومسؤوليها، إذ أن المفوضية الأوروبية من جانبها عارضت مسألة إبرام عقود طويلة الأجل.
وقال: "لقد أصررنا دائما على أن الأسعار يتم تشكيلها على أساس عقود طويلة الأجل، كما أنه يجب ربطها بأسعار النفط والمنتجات النفطية".
وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.
ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم."RT"
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