30
o
بيروت
37
o
طرابلس
16
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هذا ما تم الاتفاق عليه في منتدى الشرق الاقتصادي
Lebanon 24
08-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي إلى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، أنه تم خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي توقيع اتفاقيات بقيمة 3.2 تريليون روبل.
وشهد "منتدى الشرق الاقتصادي" في نسخته السابعة توقيع أكثر من 260 اتفاقية، وقعها المشاركون خلال انعقاده، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال المنتدى، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتلك الاتفاقيات ما يزيد عن 3.2 تريليون روبل (حوالي 53 مليار دولار).
Advertisement
وخلال مؤتمر صحفي في المنتدى، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي تروتنيف، إلى أن "منتدى الشرق الاقتصادي السابع، هو بمثابة خطوة إلى الأمام في تنمية الشرق الأقصى. وخطوة ليس فقط من حيث عدد الضيوف أو عدد وحجم الاتفاقيات، رغم أن هذه الأرقام تعتبر عالية. فهو المنتدى الأول بعد "كوفيد"، والذي حضره أكثر من 7 آلاف ضيف، وتم توقيع اتفاقيات بإجمالي 3 تريليون و255 مليار روبل، وهذا أيضا يعتبر رقما قياسيا".
ولفت المسؤول الروسي إلى أن "النقطة لا تكمن فقط في ذلك، موضحا أنه تم وضع القرارات، وقد عمل الناس في 90 تخصص، وتم إبلاغ الرئيس بهذه القرارات. كما يتم دعم جزء كبير من هذه القرارات، ولذلك لدينا فرصة للمضي قدما بشكل أسرع". "RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
06:52 | 2022-09-07
07/09/2022 06:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
04:30 | 2022-09-07
07/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّعٍ جديد... إليكم ما قاله وحصل!
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّعٍ جديد... إليكم ما قاله وحصل!
05:58 | 2022-09-07
07/09/2022 05:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما خطفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال لبنان.. دلال حب الله بطلة كليب مع فنان شهير (صور)
Lebanon 24
بعدما خطفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال لبنان.. دلال حب الله بطلة كليب مع فنان شهير (صور)
04:06 | 2022-09-07
07/09/2022 04:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-07
07/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:15 | 2022-09-08
هل "تدولر" رواتب الموظفين؟
02:54 | 2022-09-08
على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
23:35 | 2022-09-07
"وضع سقف لسعر الغاز"... كيف قيّم بوتين هذه الخطوة؟
23:24 | 2022-09-07
مبادرة الهيئات الاقتصادية تعلن اليوم
23:08 | 2022-09-07
هبوط النفط "فرصة ذهبية" لرفع الدعم!
15:00 | 2022-09-07
المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة تتلاعب بسوق الغاز
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
08/09/2022 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
08/09/2022 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
08/09/2022 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact