على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 35250 و35300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.