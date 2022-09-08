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إقتصاد

على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 02:54
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 35250 و35300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
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