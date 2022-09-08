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إقتصاد

كيم كارداشيان تُعلن عن إنشائها شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة... من هو شريكها؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 06:00
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وسّعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنشطتها في عالم الأعمال، إذ دخلت قطاعاً آخر بعد مستحضرات التجميل والملابس الداخلية بإعلانها إنشاء شركة "إس كيه كيه واي بارتنرز" (SKKY Partners) للاستثمار في الأسهم الخاصة.
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وأوضحت كارداشيان التي اكتسبت شهرة واسعة من خلال برنامج "كيبينج أب ويذ ذي كارداشيانز" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنها أسست الشركة مع الخبير في هذا المجال جاي سامونز.

وأضافت كارداشيان أن والدتها كريس جينر التي كانت أيضاً من شخصيات برنامج تلفزيون الواقع "ستكون شريكة في هذه الشركة".
 
 
(الشرق)
 

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