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إقتصاد

وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يدعم استقرار الأسواق

Lebanon 24
08-09-2022 | 15:00
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أوضح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان مبررات قرارات "أوبك بلس" الأخيرة المتعلقة بخفض مستوى إنتاج النفط، مشيرا إلى أنها تأتي لدعم استقرار الأسواق.
 
وقال الوزير في حوار مع موقع  "Energy Intelligence" إن "هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
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وأضاف أن قرار خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، "كما بيّن اجتماع أوبك بلس بكل وضوح، .. يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن قرار الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي كان مخططا لها لشهر سبتمبر فقط."
المصدر: روسيا اليوم
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