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إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 35200 و35300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35200 و35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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دولار

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