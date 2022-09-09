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إقتصاد

اتفاق حول الغاز بين بريطانيا والمغرب

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:00
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وقعت شركة "شاريوت أويل آند غاز" البريطانية، اتفاقا مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من أجل نقل الغاز المكتشف بحقل "أنشوا" عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.

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وأكدت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز، التي تمتلك 75 في المائة من حصة التنقيب بمنطقة ليكسوس، أن بئر "أنشوا-2"، الواقع ضمن رخصة ليكسوس بساحل العرائش، يحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعد انتهاء عمليات الحفر الأولى منذ أشهر.

وقال بيير رييار، مدير مكتب مجموعة "شاريوت" بالمغرب، إن "هذا الاتفاق سيمكن الشركة البريطانية من نقل الغاز المكتشف إلى الزبائن المحتملين بواسطة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في المستقبل".

وأعلنت الشركة في وقت سابق، مواصلة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمشروع الحفر والتقييم "أنشوا-2"، بناء على التقييمات الإيجابية المستقلة بمواردها قبالة سواحل المغرب، كاشفة أن الموقع المذكور "يضم غازا جافا عالي الجودة، ويمكن زيادة معدل الإنتاج".

وذكرت الشركة أنها تمتلك 75 من المائة من الأسهم، فيما يملك المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن حصة 25 في المائة."هسبريس"


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