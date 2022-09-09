29
o
بيروت
32
o
طرابلس
16
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اتفاق حول الغاز بين بريطانيا والمغرب
Lebanon 24
09-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت شركة "شاريوت أويل آند غاز" البريطانية، اتفاقا مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من أجل نقل الغاز المكتشف بحقل "أنشوا" عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.
شركة بريطانية توقع اتفاقا مع المغرب لنقل "إيني" الإيطالية تستحوذ على شركة طاقة بريطانية تعمل في الجزائر
Advertisement
وأكدت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز، التي تمتلك 75 في المائة من حصة التنقيب بمنطقة ليكسوس، أن بئر "أنشوا-2"، الواقع ضمن رخصة ليكسوس بساحل العرائش، يحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعد انتهاء عمليات الحفر الأولى منذ أشهر.
وقال بيير رييار، مدير مكتب مجموعة "شاريوت" بالمغرب، إن "هذا الاتفاق سيمكن الشركة البريطانية من نقل الغاز المكتشف إلى الزبائن المحتملين بواسطة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في المستقبل".
وأعلنت الشركة في وقت سابق، مواصلة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمشروع الحفر والتقييم "أنشوا-2"، بناء على التقييمات الإيجابية المستقلة بمواردها قبالة سواحل المغرب، كاشفة أن الموقع المذكور "يضم غازا جافا عالي الجودة، ويمكن زيادة معدل الإنتاج".
وذكرت الشركة أنها تمتلك 75 من المائة من الأسهم، فيما يملك المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن حصة 25 في المائة."هسبريس"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
Lebanon 24
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
10:30 | 2022-09-08
08/09/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
06:53 | 2022-09-08
08/09/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
06:00 | 2022-09-08
08/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
15:00 | 2022-09-08
08/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
07:15 | 2022-09-08
08/09/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:09 | 2022-09-09
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
23:28 | 2022-09-08
الاستقرار المالي في روسيا... كيف يتم الحفاظ عليه؟
15:00 | 2022-09-08
وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط يدعم استقرار الأسواق
14:00 | 2022-09-08
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
12:00 | 2022-09-08
غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية
11:13 | 2022-09-08
حجم التداول على SAYRAFA... كم بلغ؟
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 10:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 10:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 10:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact