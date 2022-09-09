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إقتصاد

في مصر... أرقام التضخم الى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
09-09-2022 | 12:00
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قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3% أغسطس آب، صعودا من 14.6% في يوليو/تموز الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -في بيان اليوم الخميس- إن التضخم الشهري تباطأ الشهر الماضي إلى 0.5% من 0.9% في يوليو/تموز.
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ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3%، إذ زادت -الشهر الماضي- أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2%، الزيوت والدهون 32.1%. كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9%، اللحوم والدواجن 23%.

وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5%، وسط زيادات على أسعار الوقود الناجمة عن قفزات سجلتها أسعار النفط عالميا خلال العام الجاري.

وعانت مصر خلال 2022 من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وهو ما ظهر في ارتفاع فاتورة الواردات 90% إلى أكثر من 9 مليارات دولار شهريا من متوسط 4.5 مليارات. "الجزيرة" 
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