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إقتصاد

تجمع اصحاب محطات الجنوب: لوقف النزيف بحق المحطات

Lebanon 24
09-09-2022 | 08:40
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 ناشد تجمع اصحاب محطات الجنوب في بيان ، "المعنيين التحرك الفوري باتجاه وزارة الطاقة لوقف النزيف بحق المحطات، وفق سياسة وتدخلات تتظهر كانها  تهدف الى ضرب المحطات".

واكد ان "هذا الوضع يقوض اي فرصة لاستمرار عمل المحطات، في حال لم تلحظ عمولة المصارف ضمن الجدول، ولم يتم معالجة موضوع الجعالة، بما يؤمن استمرارية المحطات، والحفاظ على العمال،  فضلا عن وجوب الاحتساب الدقيق لفوارق سعر صرف الدولار، وانعكاسها على سعر المحروقات".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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