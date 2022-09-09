سعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم على استقراره، وبلغ 35250 - 35300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي سجّلها صباح اليوم.

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