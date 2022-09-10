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إقتصاد

سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته صباح اليوم

Lebanon 24
10-09-2022 | 02:15
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 35250 - 35300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.
 
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