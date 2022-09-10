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إقتصاد
ازدياد الطلب الأوروبي على مواقد التدفئة التركية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-09-2022
|
12:00
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ذكرت صحيفة "يني شفق" أن تركيا بدأت في تلقي طلبات من العديد من الدول الأوروبية لتوريد مواقد التدفئة وزادت الطلبات بشكل كبير لعدم قدرة الكثير من الأوروبيين على استخدام الغاز الطبيعي.
وكتبت الصحيفة التركية تقول: "بسبب بأزمة الطاقة، تتلقى تركيا طلبات توريد مواقد التدفئة من أوروبا. ولفت غوهان أيبار، الذي يعمل في صناعة مواقد التدفئة في أولوس (أنقرة)، إلى زيادة الطلبات من الخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية".
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وقال أيبار بهذا الشأن: "على الرغم من أنه كان لدينا في العام الماضي 5-6 مبيعات في الخارج، إلا أننا أرسلنا حتى سبتمبر من هذا العام أكثر من 100 منتج إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا هذا الأسبوع وحده 125 طلبا للشحن إلى إيطاليا".
وأوضح الصناعي التركي في مجال مواقد التدفئة متحدثا عن زبائنه الأوروبيين "يقولون إنهم يشترون مواقد التدفئة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة استخدام الغاز الطبيعي".
وأشار إيبار إلى أن الاهتمام بمواقد التدفئة في أدرنة وكيركلاريلي قد ازداد أيضا بسبب أولئك الذين يأتون من أوروبا، فيما استشهدت الصحيفة بقول أورهان التيبارماك الذي يعيش في هولندا: "في الشتاء الماضي، كانت فاتورة الغاز الأخيرة الخاصة بي 157 يورو. في هولندا، تساعد الدولة أولئك الذين لا يعملون، لكن ليس هناك أدنى دعم للذين يعملون".
وأفاد التيبارماك بأن العديد من الأشخاص في هولندا بدأوا في تجربة طرق تدفئة مختلفة، مثل المواقد والسخانات الكهربائية." تاس"
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