Advertisement

إقتصاد

ازدياد الطلب الأوروبي على مواقد التدفئة التركية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-989210-637984116917068704.jpg
Doc-P-989210-637984116917068704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت صحيفة "يني شفق" أن تركيا بدأت في تلقي طلبات من العديد من الدول الأوروبية لتوريد مواقد التدفئة وزادت الطلبات بشكل كبير لعدم قدرة الكثير من الأوروبيين على استخدام الغاز الطبيعي.

وكتبت الصحيفة التركية تقول: "بسبب بأزمة الطاقة، تتلقى تركيا طلبات توريد مواقد التدفئة من أوروبا. ولفت غوهان أيبار، الذي يعمل في صناعة مواقد التدفئة في أولوس (أنقرة)، إلى زيادة الطلبات من الخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية".
Advertisement

وقال أيبار بهذا الشأن: "على الرغم من أنه كان لدينا في العام الماضي 5-6 مبيعات في الخارج، إلا أننا أرسلنا حتى سبتمبر من هذا العام أكثر من 100 منتج إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا هذا الأسبوع وحده 125 طلبا للشحن إلى إيطاليا".

وأوضح الصناعي التركي في مجال مواقد التدفئة متحدثا عن زبائنه الأوروبيين "يقولون إنهم يشترون مواقد التدفئة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة استخدام الغاز الطبيعي".

وأشار إيبار إلى أن الاهتمام بمواقد التدفئة في أدرنة وكيركلاريلي قد ازداد أيضا بسبب أولئك الذين يأتون من أوروبا، فيما استشهدت الصحيفة بقول أورهان التيبارماك الذي يعيش في هولندا: "في الشتاء الماضي، كانت فاتورة الغاز الأخيرة الخاصة بي 157 يورو. في هولندا، تساعد الدولة أولئك الذين لا يعملون، لكن ليس هناك أدنى دعم للذين يعملون".

وأفاد التيبارماك بأن العديد من الأشخاص في هولندا بدأوا في تجربة طرق تدفئة مختلفة، مثل المواقد والسخانات الكهربائية." تاس"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:10 | 2022-09-10
14:00 | 2022-09-10
11:51 | 2022-09-10
10:32 | 2022-09-10
10:14 | 2022-09-10
10:00 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website