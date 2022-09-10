فرض حظر على نقل النفط الروسي... هذا ما اعلنته الخزانة الأمريكية

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت حظرا على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا، لكنها لا تمنع الدول الأخرى من القيام بمثل هذه المشتريات.وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة لن تستأنف عمليات شراء النفط الروسي بعد فرض سقف أسعار عليه من جانب الدول الغربية.وأكد البيان، أن الولايات المتحدة ستفرض مع حلفائها من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حظرا على النقل البحري للنفط الروسي في 5 ديسمبر، والمنتجات النفطية في 5 فبراير.ويعتزم هؤلاء الحلفاء، إجراء استثناءات للحظر المفروض على الإمدادات التي تتناسب مع سقف الأسعار الذي سيتم تحديده."نوفوستي"