دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 35300 - 35350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 35250 - 35300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.