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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
10-09-2022
|
09:45
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 35300 - 35350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد افتتح صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 35250 - 35300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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