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إقتصاد

اعتبارا من اليوم.. "غازبروم" تعلن تزويد محطة "سودجا" بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز

Lebanon 24
10-09-2022 | 10:14
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أكد المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة ستقوم بضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز للعبور عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا اعتبارا من اليوم الـ10 من أيلول، فيما رفضت أوكرانيا طلب محطة سوخرانوفكا.
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لا تزال "سودجا" المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 أيار الماضي.
وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة وقوع محطة نوفوبسكوف للضغط - التي تضخ الغاز من سوخرانوفكا - تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت شركة "غازبروم"، في وقت لاحق، إنه كان من المستحيل تقنيًا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودجا، ومع ذلك تواصل الشركة توصيل الغاز للعملاء الأوروبيين وفقًا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.
 
(سبوتنيك) 
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