على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية مساء اليوم السّبت ما بين 35300 و35350 ليرة لبنانيّة مُقابل الدّولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين، 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.