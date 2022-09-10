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إقتصاد

على اي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:10
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سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية مساء اليوم السّبت ما بين 35300 و35350 ليرة لبنانيّة مُقابل الدّولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين، 35200 - 35250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. 
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