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إقتصاد

"مايكرو استراتيجي" تعتزم بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار لشراء "بتكوين"!

Lebanon 24
11-09-2022 | 02:00
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قدمت شركة "مايكرو استراتيجي" MicroStrategy، المعروفة على الأرجح بأنها أكبر مشترٍ لعملة بتكوين، بيان إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن بيع ما قيمته 500 مليون دولار من الأسهم.

 
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وبحسب وكالة "بلومبرج"، سيتم بيع أسهم الفئة "ألف"، من خلال كوين آند كو (Cowen & Co) وبي تي أي جي(BTIG LLC)، وفقاً لبيان إفصاح صادر من قبل شركة البرمجيات، فيما لم يتم تحديد موعد لبيع الأسهم.

 
 

وأكدت الشركة أنَّها تعتزم الاحتفاظ بجميع الأرباح المستقبلية، إن وجدت، لشراء عملات إضافية من "بتكوين" ولتطوير أعمال البرمجيات.

 
 

وكان قد تخلّى مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة "مايكرو استراتيجي"، عن منصب الرئيس التنفيذي في آب لزيادة الجهود التي يبذلها من أجل حيازة "بتكوين".

 
 

وكان ذلك، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة "تايسونز كورنر" (Tysons Corner)، عن تكبد خسارة تزيد عن مليار دولار بسبب انخفاض سعر العملة المشفَّرة في الربع الثاني.

 
المصدر: أرقام
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