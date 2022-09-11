لقاء تحضيري لمؤتمر رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في أيار المقبل

استضاف "لقاء الأحد الثقافي"، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين HALFA في فرنسا أنطوان منسى وأمين عام التجمع عدنان البكري، في جلسة عمل حوارية بعنوان "مبدعو الاغتراب يبحثون عن سبل لتأمين عمل للأجيال الصاعدة"، تمهيدا للمؤتمر الذي سيعقد في لبنان في أيار المقبل في طرابلس.

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ويشارك فيه مهتمون وباحثون ورجال أعمال من بلدان الاغتراب، ويطرحون فيه كيفية النهوض بمدينة الفيحاء على كافة الصعد الإنمائية.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" بطرابلس، النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس توفيق دبوسي وفاعليات ثقافية وجامعية.

وكانت كلمة لرئيس التجمع، استذكر فيها "تأسيس HALFA في العام 2007، حتى نستطيع الدخول في إطار الجامعة اللبنانية الثقافي في العالم، وأسسنا الجمعية التي استقطبت في عضويتها الشباب اللبناني الجامعي، وشاركنا في كل المؤتمرات الدولية في كافة القارات لتركيز علاقاتنا حول العالم".

وتوقف عند المشاركة في المؤتمر الذي أقيم في الكسليك ونظمته الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وقال: "خرجنا بمقررات أهمها دعوة كل مغترب لبناني حتى يستطيع مساعدة أبناء وطنه، أن يعمد إلى إخراج دولار واحد من جيبه في اليوم ويضعه جانبا ونظمنا صندوقا لجمع هذا المال ويكون مصدرا لتأمين المساعدات لإخواننا المقيمين، وهناك سعي لتأسيس صناديق مشابهة في عدد من مناطق الاغتراب".

وأوضح أن الاقتراح الآخر يهدف إلى "تمكين الشباب اللبناني من البقاء في البلد من خلال إيجاد فرص عمل وتأمين مدخول ثابت له حتى لا يفرغ لبنان من شبابه".

أضاف: "كلنا يعيش تلك المآسي التي نراها من خلال سفر الأخوة الطرابلسيين عبر البحر إلى الخارج وما يتكبدونه من مخاطر وويلات ومصاعب، لذلك رأينا من الواجب أن نؤمن لهؤلاء الشباب العمل والمهن التي تساهم في توفير الحياة السليمة والكريمة لهم ولعائلاتهم، والحد من هذه الهجرات غير الآمنة".