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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يخفض وتيرة ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:45
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قالت رابطة شركات تشغيل مرافق الغاز الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي خفض في ايلول معدل ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية، بنسبة 13.5٪ بالتعبير الشهري.

وحاليا ينمو معدل الضخ بمقدار 0.32 نقطة مئوية يوميا مقارنة بـ 0.37 نقطة مئوية في اب، وخلال ذلك تستمر بعض الدول بالاستجرار الصافي للغاز من المستودعات تحت الأرضية.
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وبشكل إجمالي، يوجد حاليا 90 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض. وبلغ إجمالي التخزين 83.27٪، بزيادة قدرها 0.28 نقطة مئوية في اليوم. وفي نهاية أغسطس تم الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي – تعبئة الخزانات تحت الأرضية بنسبة 80٪ من قدرتها الإجمالية.

ويشار إلى أنه في بعض الأيام منذ بداية الخريف، تم سحب الغاز من "تحت الأرض" أكثر مما تم ضخه فيها. ومن بين هذه الدول يمكن ذكر، بلجيكا والدنمارك وبولندا.


المصدر: روسيا اليوم
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