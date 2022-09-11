Advertisement

إقتصاد

الحكومة اليابانية تبحث مع شركات السيارات صناعة خالية من الكربون

Lebanon 24
11-09-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-989469-637985041615741956.jpg
Doc-P-989469-637985041615741956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الأحد، عن وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا قوله، إنه يتطلع لعقد اجتماع الشهر المقبل بين الحكومة ورؤساء شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن مستقبل الصناعة.

ووفقا لكيودو، أبلغ نيشيمورا الصحافيين يوم السبت في كاليفورنيا، حيث زار منشآت بحثية لشركة تويوتا موتور كورب، بأن "صناعة السيارات تدخل فترة تحول كبير".
Advertisement

وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة زيارة للولايات المتحدة لحضور المفاوضات التجارية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة.

وسيضم جدول أعمال الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة السيارات في مجتمع خال من الكربون.

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:45 | 2022-09-11
09:40 | 2022-09-11
05:00 | 2022-09-11
04:45 | 2022-09-11
02:17 | 2022-09-11
02:00 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website