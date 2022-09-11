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إقتصاد

ما حقيقة اعتماد البنك المركزي المصري الروبل الروسي بقطاع السياحة؟

Lebanon 24
11-09-2022 | 13:00
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نفت مصادر مصرفية مطلعة تلقي أي من البنوك في مصر تعميما أو توجيها من البنك المركزي المصري بشأن اعتماد الروبل الروسي مع السياحة الوافدة من روسيا بدلا من الدولار الأميركي.

وتدور نقاشات واسعة في السوق المصرية حول اعتماد الروبل الروسي خاصة بعد تصريحات نواب في البرلمان المصري.
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ووصفت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، النائبة نورا علي، في تصريحات أمس، اعتماد البنك المركزي المصري للروبل الروسي بقائمة العملات والدفع الرئيسية بالبنوك المحلية للسياح الروس بأنه قرار صائب بنسبة 100%.

وتأتي تصريحات رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، في وقت نفى فيه مسؤولون في بنوك محلية لـ"العربية.نت" أن يكون وصلهم أي تعليمات أو تعميم من البنك المركزي المصري بهذا الصدد.

وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع، أن الحكومة المصرية تخطط خلال الفترة المقبلة لاعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا.

لكن الحديث عن هذه القصة يعود إلى عام 2015، حيث كشفت مصادر حينها، أن البنك المركزى المصري يدرس إقرار الروبل الروسي كعملة مبادلات، وسط توقعات ببدء المفاوضات بين البنكين المركزيين بالبلدين قريباً.

وحينها قال مسؤول بارز، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، تمهيدا لبدء تفعيل القرار، الذى توقع أن يسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط عن التعامل بالدولار كعملة رئيسية في التبادل التجاري، وتمويل عمليات الاستيراد.

وخلال الساعات الماضية، تناولت وسائل إعلام مصرية، تصريحات نسبتها إلى مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري، كشف فيها أنه اعتبارًا من أواخر الشهر الجاري، سيكون الروبل الروسي مدرجًا في قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية، وشركات السياحة والفنادق بالسوق المحلي بهدف تعزيز السياحة الروسية في مصر.

وأوضح المسؤول أن البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة المالية، سيسمح للبنوك في مصر بالوصول إلى نظام بطاقات الدفع الروسي "مير" في وقت لاحق من سبتمبر الحالي.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تنشيط السياحة الروسية الوافدة لمصر وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفا أن "القرار يستهدف كافة الأنشطة التجارية والصناعية وليس السياحة فقط".


المصدر: العربية
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