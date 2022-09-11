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إقتصاد

خبراء الحكومة البريطانية يحذرون من أزمة أعمق من المتوقع بحلول عام 2023

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:56
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حذر خبراء الحكومة البريطانية، من أن البلاد ستغرق في أزمة طاقة أعمق، في غضون عام، دون خطة فورية لتحسين المنازل وتقليل الطلب بشكل كبير على الغاز.
تُصنف المملكة المتحدة من بين الأسوأ في أوروبا من حيث كفاءة استخدام الطاقة في منازلها، وفقا لبحث جديد يوضح الحاجة الملحة لتقليل كمية الحرارة المهدرة، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
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يحذر الخبراء من أنه بينما اشترت ليز تراس الوقت للحكومة بحزمة تزيد قيمتها على 100 مليار جنيه إسترليني للحد من فواتير الطاقة، فستكون هناك حاجة إلى مخططات باهظة الثمن وغير مستدامة ما لم يتم تقديم خطط كبيرة لتحسين المنازل وتقليل الطلب.
حزمة الطاقة الخاصة بتراس، وهو إجراء من المرجح أن يحدد شكل رئاستها للوزراء، يتعرض بالفعل لضغوط بسبب الافتقار إلى التفاصيل.
وهناك قلق آخر من أن المساعدة الإضافية ستكون بحاجة إلى أن تستهدف الأسر الأكثر فقرا، في حين أن المساعدة قصيرة الأجل نسبيا التي يتم تسليمها للشركات ستثار من قبل مجموعات الأعمال في الأسابيع المقبلة.
بينما أشارت تراس إلى عمليات التكسير (للوقود الصخري) والتوسع في الوقود الأحفوري بشكل عام في بحر الشمال كوسيلة لزيادة إمدادات الطاقة، هناك تحذيرات بالفعل من أن هذا سيفشل في خفض الأسعار، ويضر بالتزام بريطانيا لمعالجة أزمة المناخ.
بدلا من ذلك، حثها الخبراء على نسخ "السياسات الناجحة" في ألمانيا وأماكن أخرى لتحسين كفاءة الطاقة في منازل المملكة المتحدة لتقليل الطلب.
وجدت الأبحاث التي أجراها معهد الحكومة أن المملكة المتحدة سجلت درجات أسوأ من البلدان في جميع أنحاء أوروبا من حيث كفاءة استخدام الطاقة في منازلها.
 
(سبوتنيك)
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