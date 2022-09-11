ماذا أعلن العراق عن حجم الاحتياطي الاجنبي لديه؟

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كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.وأضاف البنك في بيان نشره بموقعه الرسمي: "تجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى البنك المركزي (130,4) طن بقيمة (7) مليارات دولار".وأوضح أن العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميا والرابع عربيا.إلا أن العراق الغني بالنفط يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة البطالة في البلاد 27% وتصل نسبة الفقر إلى 31.7% وفق بيانات لوزارة التخطيط العراقية.