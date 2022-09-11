الخزانة الأميركية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنها ترى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب التوسع المقبل للعقوبات ضد روسيا، لكنها تعول على فاعلية "سقف السعر".

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" "هناك مخاطرة، ومن أجل تسويتها، نعمل على وضع سقف للسعر".

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