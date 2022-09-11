Advertisement

إقتصاد

الخزانة الأميركية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء

Lebanon 24
11-09-2022 | 13:39
A-
A+
Doc-P-989546-637985257586192396.jpg
Doc-P-989546-637985257586192396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنها ترى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب التوسع المقبل للعقوبات ضد روسيا، لكنها تعول على فاعلية "سقف السعر".
وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" "هناك مخاطرة، ومن أجل تسويتها، نعمل على وضع سقف للسعر".
Advertisement
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يوقف في الشتاء شراء معظم النفط الروسي ويحظر تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر "هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:12 | 2022-09-11
16:59 | 2022-09-11
16:00 | 2022-09-11
13:00 | 2022-09-11
11:56 | 2022-09-11
10:45 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website