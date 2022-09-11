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إقتصاد
من هي أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة البحرية؟
Lebanon 24
11-09-2022
|
16:59
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أفادت وسائل إعلام سعودية بحصول المملكة على شهادة الجودة البحرية (USCG) للقرن الحادي والعشرين بعد تحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأميركية.
وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، بهذه الشهادة تصبح المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة، وواحدة من بين 26 دولة فقط على مستوى العالم حصلت عليها.
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وأوضحت الصحيفة أن حصول المملكة على هذه الشهادة جاء بناء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأميركية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافةً إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية.
وأكدت أن حصول المملكة على هذه الشهادة "يعد إنجازًا جديدًا، ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري السعودي الذي يضم (426) سفينة تحمل العلم السعودي".
وأشارت إلى أن "هذه الشهادة تشكل تسهيلًا لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأميركية، وداعمًا لزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين".
ولفتت إلى أن شهادة الجودة البحرية تُمنح على يد خفر السواحل الأميركية التي تمثل الجهة الرسمية، والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأميركية.
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