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إقتصاد

روسيا: هذه الدول لن نزودها بالغاز

Lebanon 24
11-09-2022 | 23:12
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جدد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف التأكيد أن روسيا لن تبيع الغاز والنفط للدول التي قد تفرض سقفا لأسعارهما، مشيرا إلى أن هذه الفكرة في الأساس تعود لفريق محدود من دول الغرب.

وقال في حديث لقناة "روسيا -1": "بالتأكيد لن نبيع بخسارة أو بأقل من التكلفة، هذا مستحيل... هذا نوع من مؤامرة احتكارية ضدنا. بالتأكيد لن نسمح بذلك تجاهنا".
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وأضاف أن تحديد سقف أسعار النفط والغاز الروسيين، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للدول الغربية، وقال: "هم لا يحسبون عواقب أفعالهم، الأمر سيكون أسوأ بالنسبة لهم"."تاس"

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