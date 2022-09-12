أكثر من 5 مليارات في 6 أشهر... السياحة تنتعش في الامارات

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سجلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع "بالانتعاش" في موسم الشتاء، واستضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.في تصريح أدلى به الأحد رئيس وزراء دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في أبو ظبي أكد ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021،وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الشيخ محمد قوله إن "إيرادات قطاعنا السياحي تجاوزت 19 مليار درهم (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري". وأضاف "بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققا نمو 42 بالمئة والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".وأوضح الشيخ محمد أن "النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022"، وأشار إلى أنّ "التجارة الخارجية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)".ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أعدادا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقررة في نوفمبر وديسمبر.وقررت دبي تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم أسوة بالعديد من المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج قطر وحضور المباريات في الوقت نفسه. "RT"