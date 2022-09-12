Advertisement

إقتصاد

أكثر من 5 مليارات في 6 أشهر... السياحة تنتعش في الامارات

Lebanon 24
12-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-989624-637985620233245227.jpg
Doc-P-989624-637985620233245227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سجلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع "بالانتعاش" في موسم الشتاء، واستضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.

في تصريح أدلى به الأحد رئيس وزراء دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في أبو ظبي أكد ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021،
Advertisement

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الشيخ محمد قوله إن "إيرادات قطاعنا السياحي تجاوزت 19 مليار درهم  (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري". وأضاف "بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققا نمو 42 بالمئة والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".

وأوضح الشيخ محمد أن "النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022"، وأشار إلى أنّ "التجارة الخارجية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)".

ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أعدادا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقررة في نوفمبر وديسمبر.

وقررت دبي تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم أسوة بالعديد من المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج قطر وحضور المباريات في الوقت نفسه. "RT" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
12:00 | 2022-09-12
11:47 | 2022-09-12
10:10 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website