على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 35250 و35300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 35200 و35250 ليرة لبنانية.