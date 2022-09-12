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إقتصاد

إندونيسيا تتجه إلى شراء النفط الروسي بسعر مخفض

Lebanon 24
12-09-2022 | 12:00
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تدرس إندونيسيا الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي للحد من ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، وفقاً لصحيفة Financial Times.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الإندونيسي قوله إن بلاده ستشتري النفط الروسي في حال حصولها على سعر مخفض. وكانت إندونيسيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها تدرس عرضاً من روسيا لشراء النفط بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمية.
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وأشارت Financial Times إلى أن حصول هذه الخطوة سيساعد روسيا في تعويض معظم خسائرها الناتجة عن انخفاض الإمدادات إلى أوروبا.
المصدر: العربية
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