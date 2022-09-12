تنبؤات مقلقة من إيلون ماسك.. إلى أين تمضي سياسة الفيدرالي؟

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حذر إيلون ماسك من أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة شديدة هذا الشهر، في محاولة لسحق التضخم، سيقود إلى هبوط الأسعار بشكل مدوٍ، مما سيلقي بظلاله على الشركات.قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX في تغريدة: "رفع سعر الفائدة الفيدرالي الكبير يهدد بالانكماش".ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من نسبة قريبة من الصفر في مارس إلى ما بين 2.25٪ و 2.5٪ اليوم، استجابة لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً هذا العام. ولم يستبعد البنك المركزي الأميركي رفعاً ثالثاً على التوالي بمقدار 0.75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.