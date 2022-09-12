بوشكيان: العوائق تسقط أمام الصناعيّ المُلتزم بالمواصفات والجودة

تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان جولاته الصناعية، وتفقّد مجموعة "Sadapack" لموادّ التجميل والعطورات ومواد التنظيف والعبوات البلاستيكية في منطقة الجيّة - ضهر المغارة.

وفي كلمةٍ له، أكّد بوكشيان أن الصناعي الملتزم بالمواصفات والمعايير لا يواجه أي عوائق في تصريف الانتاج محلياً ولا في عمليات التصدير إلى الخارج، مشيراً إلى أن "المستهلك يفتّش على الجودة وعلى السعر الأنسب، وطالما يحترم الصناعي هذه المعادلة، ينجح ويتحلى بالقدرة على المنافسة".وأوضح أن "وزارة الصناعة تواكب الصناعيين في نشاطهم، وتساعدهم على تخطّي الصعوبات، وتصدر القرارات والتعاميم الضرورية في هذا الإطار". وأضاف: "لا نريد بعد الآن مصانع وصناعات غير مرخّصة. نطالب مراكز البيع بالتشدّد في التدقيق بمصدر المنتج وهويّته وصلاحيته. اللبناني يستحق الجودة، وكما نجح صناعيّون عديدون بالتألّق في لبنان والخارج، أدعو جميع الصناعيين الى الإرتقاء والالتزام بالقوانين، وإن أجهزة الوزارة لا تقصر في عمليات الرقابة".وختم: "إن نجاحات المبادرات الفردية كهذا المصنع مدعاة افتخار لكلّ لبناني. وأقترح على الصنايين، أن يخصّصوا وقتاً أمام الناس لزيارة مصانعهم، ويتعرّفوا على جودة الصناعة الوطنية."