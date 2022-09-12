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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
12-09-2022
|
14:00
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم، 35700 و35750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35450 و35550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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