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إقتصاد

هل تعتمد أوروبا مبدأ "تقنين" الكهرباء؟

Lebanon 24
12-09-2022 | 23:14
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طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين مسودة مشروع قرار يفرض التزام دول الاتحاد الأوروبي بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.

ووفقا للمسودة، يستلزم الهدف الإلزامي اختيار 3 أو 4 ساعات في اليوم من الأسبوع لتقليل الاستهلاك، ويترك للدول الأعضاء تقدير اختيار الأوقات خلال اليوم.
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وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، كشفت في وقت سابق عن تدابير لمواجهة أزمة الطاقة تشمل تقليص الطلب والتخزين المشترك وتنويع المصادر، فضلا عن "استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة".

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت يوم الاثنين الماضي، بنسبة 28٪ لتصل إلى 274 يورو (272 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة في اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي إلى أجل غير مسمى.

ومع اشتداد أزمة الطاقة، قامت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز بسرعة. وفقا لبيانات من Gas Infrastructure Europe، تمتلئ المخازن الآن بنسبة 82٪ من طاقتها، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 80٪ التي حددها المسؤولون قبل نوفمبر."CNN"


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