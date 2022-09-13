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إقتصاد

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار ويسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين

Lebanon 24
13-09-2022 | 12:00
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صعدت العملة الروسية أمام نظيرتها الأميركية في تعاملات الثلاثاء، وتم تداولها اليوم دون مستوى 60 روبلا للدولار وذلك للمرة الأولى منذ 31 آب الماضي.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.94 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوعين.
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في حين انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو بواقع 5 كوبيكات إلى 60.75 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
 
 
(روسيا اليوم)
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