إرتفاع الدولار مستمر... كم سجّل عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم 36400 - 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 35900 - 36000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.