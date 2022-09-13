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إقتصاد
إرتفاع الدولار مستمر... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وبلغ عصر اليوم 36400 - 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 35900 - 36000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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