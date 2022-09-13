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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
13-09-2022
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم 36400 - 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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دولار
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