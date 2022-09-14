ايطاليا تتجه لمضاعفة انتاج الغاز

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كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا"، عن خطط إيطالية لمضاعفة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بحلول عام 2023، ليتراوح بين 7 و8 مليارات متر مكعب سنويا.وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، إنه سيقدم وثيقة تشريعية الأسبوع المقبل للعمل على إمكانية زيادة الإنتاج في الحقول القائمة، مؤكدا على أن هذا الإجراء لن يؤثر على شمال البحر الأدرياتيكي، على وجه الخصوص مدينتي البندقية وترييستي.وأكد الوزير أنه، من الضروري السماح باستخراج كمية صغيرة ولكن مهمة من الغاز، من أربعة إلى خمس مليارات متر مكعب، من الحقول الموجودة، من أجل زيادة استقلالية إيطاليا والسماح لشركات الاستخراج بتعويض الجهد الذي ستبذله من خلال إعطاء شركاتنا الغاز بسعر مخفض.ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا"، زيادة الإنتاج ستسمح لإيطاليا بتغطية ما مجموعه 5% من الكمية السنوية المطلوبة من الفاز، وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية الطاقة الطبيعية "Assorisorse"، يبلغ احتياطي الغاز الإيطالي 112 مليار متر مكعب سنويا." نوفوستي"