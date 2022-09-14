Advertisement

إقتصاد

ايطاليا تتجه لمضاعفة انتاج الغاز

Lebanon 24
14-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-990327-637987384918471093.jpg
Doc-P-990327-637987384918471093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا"، عن خطط إيطالية لمضاعفة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بحلول عام 2023، ليتراوح بين 7 و8 مليارات متر مكعب سنويا.

وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، إنه سيقدم وثيقة تشريعية الأسبوع المقبل للعمل على إمكانية زيادة الإنتاج في الحقول القائمة، مؤكدا على أن هذا الإجراء لن يؤثر على شمال البحر الأدرياتيكي، على وجه الخصوص مدينتي البندقية وترييستي.
Advertisement

وأكد الوزير أنه، من الضروري السماح باستخراج كمية صغيرة ولكن مهمة من الغاز، من أربعة إلى خمس مليارات متر مكعب، من الحقول الموجودة، من أجل زيادة استقلالية إيطاليا والسماح لشركات الاستخراج بتعويض الجهد الذي ستبذله من خلال إعطاء شركاتنا الغاز بسعر مخفض.

ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا"، زيادة الإنتاج ستسمح لإيطاليا بتغطية ما مجموعه 5% من الكمية السنوية المطلوبة من الفاز، وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية الطاقة الطبيعية "Assorisorse"، يبلغ احتياطي الغاز الإيطالي 112 مليار متر مكعب سنويا." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2022-09-14
09:59 | 2022-09-14
09:11 | 2022-09-14
08:00 | 2022-09-14
03:18 | 2022-09-14
02:26 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website