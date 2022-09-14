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إقتصاد
مساهمو "تويتر" يبيعون الشركة لماسك
Lebanon 24
14-09-2022
|
02:07
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صوت مساهمو شركة "تويتر" يوم الثلاثاء بالأغلبية على بيع الشركة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بموجب الاتفاق المبرم في أبريل مقابل 44 مليار دولار.
ووفقا لما نشرته صحيفة بزنس إنسايدر فإن مساهمي شركة تويتر عقدوا اجتماعا استثنائيا صوتوا فيه على بيع أصول تويتر لماسك حيث تم الموافقة على القرار بناء على نتائج التصويت الأولية وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في وقت لاحق.
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وقد اعتبرت هذه الخطوة إجراء رسميا لتأكيد رغبة المساهمين في مواصلة دعوى الشركة ضد ماسك الذي تراجع عن عملية الشراء في وقت سابق.
وكان محامو ماسك قد أبلغوا الشركة عن تراجع موكلهم عن عملية الشراء في أوائل يوليو الماضي بعد طلبه من الشركة تزويده بمعلومات تؤكد أن الحسابات المزيفة المستخدمة في إرسال الرسائل الترويجية عبر البريد الجماعي تشكل أقل من 5٪ من إجمالي عددها على تويتر إلا أن الشركة لم تقدم له هذه البيانات.
الأمر الذي استجاب له ماسك بتاريخ 29 يوليو بدعوى مضادة في محكمة ديلاوير.
كما وأكد مدير أعمال ماسك بتاريخ 30 أغسطس أن التصريحات العلنية لمسؤول الأمن السابق في تويتر بيتر زاتكو بخصوص القصور الأمني الفادح في الخصوصية كانت سببا إضافيا لإنهاء الصفقة.
وبحسب صحيفة "سي أن بي سي" فإن المحكمة ستقرر ما إذا كان يحق لماسك إنهاء الصفقة من طرف واحد خلال جلستها التي ستعقد في شهر أكتوبر."تاس"
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