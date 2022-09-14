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إقتصاد

لم يكن يملك ثمن وجبة طعام... تعرفوا إلى قصة هذا الشاب الذي أصبح مليونيراً

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:00
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سرعان ما تحول شاب من كوريا الجنوبية إلى مليونير يمتلك شركة تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار بعد أن كان فقيراً لا يملك ثمن وجبة طعامه، حيث حقق نجاحاً أسطورياً خلال فترة وجيزة، وهو يبلغ من العمر اليوم ثلاثين عاماً، بينما يتذكر كيف كان قبل عشر سنوات فقط، وهو في العشرين من عمره لا يملك ثمن وجبة طعامه التالية.
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وبحسب قصة النجاح التي سردتها شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، فإن الشاب ساي هانج جونغ البالغ من العمر الآن ثلاثين عاماً فقط كان قد أسس شركتين في السابق وفشلتا، وأصبح لا يملك بعدهما أي مال.

وقال جونغ لشبكة "سي أن بي سي": "كان لدي الكثير من الديون واضطررت إلى استخدام بطاقتي الائتمانية لدفع الرواتب للموظفين العاملين معي".

وبعد عشر سنوات فقط استطاع جونغ أن يتحول إلى رجل أعمال ناجح ويرسم حياة مختلفة له، وصورة تختلف عما كان عليه في السابق، حيث أصبح الآن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (oVice) وهي الشركة التي تمكن من النجاح عبرها وسرعان ما جعلت منه مليونيراً.

وشركة (oVice) هي عبارة عن منصة مكتبية افتراضية تم إنشاؤها لجلب الطاقة الجماعية في مساحات المكاتب المادية للفرق البعيدة.

وعلى سبيل المثال، تسمح هذه المنصة بإجراء اختبارات غير رسمية للزملاء وكذلك إجراء اجتماعات عبر الإنترنت، وبالتالي هي عبارة عن شبكة مكاتب وغرفة اجتماعات افتراضية، ويبدو أنها استفادت من فترة اغلاقات "كورونا" وضرورة التباعد الاجتماعي التي أصبحت مفروضة على الجميع خلال الوباء.

 
(العربية)

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