دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم 37400 - 37500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37200 - 37300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.