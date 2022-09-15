المانيا تحاول دعم مستوردي الغاز... اليكم التفاصيل

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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الحكومة الألمانية قد تزيد حصتها في شركة الطاقة Uniper، إذ تحتاج الشركة إلى مساعدة حكومية إضافية وسط ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض الإمدادات من روسيا.ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن الحكومة الألمانية من المرجح أن تزيد حصتها من 30% إلى أكثر من 50% وذلك لدعم الشركة.وقالت الوكالة إن برلين مستعدة "لاتخاذ خطوة تاريخية"، وإذا لزم الأمر، "تأميم كامل لأكبر مستورد للغاز من أجل منع انهيار نظام الطاقة".وتشهد البورصات الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز في ظل تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها." تاس"