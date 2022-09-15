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إقتصاد
أغنى الأثرياء في اميركا خسروا مليارات من الدولارات
Lebanon 24
15-09-2022
|
08:00
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قالت وكالة بلومبرغ اليوم، إن أغنى الأثرياء الأميريكيين فقدوا ما مجموعه 93 مليار دولار في يوم الثلاثاء بسبب انخفاض أصولهم بعد أن أصدرت وزارة العمل أرقاما جديدة عن التضخم.
ووفقا للوكالة، انخفضت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار ، وإيلون ماسك مؤسس شركة تسلا - بمقدار 8.4 مليار دولار ، ورئيس شركة "ميتا" صاحبة "فيسبوك" مارك زوكربيرج - بمقدار 5.6 مليار دولار، ومؤسسي شركة Google Corporation، لاري بيدج وسيرغي برين - بمقدار 5.2 مليار دولار و 4.9 مليار دولار، على التوالي ، ووارن بافيت رئيس شركة Berkshire Hathaway - بمقدار 3.4 مليار دولار ، وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت بيل غيتس - بمقدار 2.8 مليار دولار.
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كما أشارت بلومبرج إلن أن هذا كان "تاسع أكبر تخفيض في أصول رجال أعمال في يوم واحد" منذ بداية احتساب مؤشر المليارديرات.
وفي الوقت الحالي، يقف ماسك على رأس قائمة أغنى الناس على هذا الكوكب، وتقدر ثروته بـ 256 مليار دولار."تاس"
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